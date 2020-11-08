Киркоров обиделся из-за слухов об участии сына в «Ералаше»

Москва, 8 ноября. Певец Филипп Киркоров оказался в центре сплетен из-за участия его сына Мартина в «Ералаше». Исполнителя обвинили в том, что он организовал съемки по блату.

По словам самого Киркорова, недавно мальчик принял самостоятельное решение о съемках у Бориса Грачевского. Однако до этого он специально завалил пробы,что ни разу не расстроило Киркорова.

«Он их благополучно провалил и все, я обрадовался, потому что я совершенно не хочу, чтобы они были у меня актерами. И тут вдруг его прорвало, он говорит: «А можно?» Я говорю: «Я уже не знаю, согласится ли дядя Боря после твоего провала оглушительного», — пояснил Киркоров.

В этот момент в окружении певца начали ходить слухи о том, что артист воспользовался своими связями для того, чтобы Мартина взяли без каких-либо проб. Однако эту информацию развеял сам Грачевский.

«Я не рассказывал, просто я хотел снять Мартина, у меня была там интересная история. Но он отказался, сказал, что не будет. Пришел и ушел», — прокомментировал он.

Грачевский отметил, что пока работа идет и намекнул, что не против пригласить на съемки детей Пугачевой и Галкина — Гарри и Лизу, сообщает телеканал НТВ.

Ранее Киркоров дал в Оренбурге большой концерт. За кулисами исполнитель пообщался с победителем проекта «Голос.Дети» Рутгером Гарехтом, оставил ему свой автограф и назвал его талантливым и самобытным.