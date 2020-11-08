Полина Гагарина сыграет одну из главных ролей в сериале «Бывшие»

Москва, 8 ноября. Певица Полина Гагарина сыграет одну из главных ролей в третьем сезоне драматического сериала «Бывшие». Об этом сообщили представители сервиса Start.

Гагарина исполнит роль писательницы и популярного коуча Лены, психологом-консультантом которой будет Илья.

Певица призналась, что ее героиня старше, и имеет другой характер, вкусы, увлечения и жизнь.

«Быть Леной было непросто, она порывистая, постоянно меняется и показать это оказалось сложной для меня задачей, но очень интересной», — рассказала о дебюте в кино Гагарина.

Певица напомнила, что имеет диплом Школы-студии МХАТ. Полученные знания помогли ей справиться с ролью, которую звезда давно хотела сыграть.

Гагарина подчеркнула, что «Бывшие» оказались одним из немногих отечественных сериалов, которые она смотрела. Приглашение сниматься именно в нем стало для Гагариной «огромной неожиданностью».

Первые два сезона «Бывших» вышли в 2018 и 2019 годах. Главные роли в сериале исполнили Людмила Аксенова, Наталья Рогожкина, Виталий Хаев, Денис Шведов и другие.

Ранее звезда сменила белокурые локоны на темное каре. Перемены в имидже Гагарина назвала последствиями «ретроградного Меркурия». Певица сфотографировалась в черном платье с белым школьным воротничком. Образ ученицы старших классов она дополнила каре с небрежной челкой. Позже звезда призналась, что лишь примерила парик: процесс перевоплощения она показала на видео в Stories.