Врач назвал причины появления тяжелой формы COVID-19 у мужчин

Москва, 8 ноября. Влияние половых гормонов на организм мужчин является причиной тяжелого течения COVID-19. Об этом сообщил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Специалист заявил, что женские половые гормоны (эстрогены) помогают защитным белкам проникать внутрь клеток. По его словам, минимальный уровень иммунного ответа способствует тому, что антитела легче и быстрее проникают внутрь клеток организма женщины и уничтожают вирусы.

«Женские половые гормоны — эстрогены — облегчают проникновение защитных белков, антител, внутрь клеток», — сообщил врач Болибок.

Мужской гормон тестостерон не обладает таким свойством, отметил он. Из-за этого у мужчин ярче выражены проявления атеросклероза, который развивается на фоне коронавируса. По словам Болибока, тромбозы у мужчин при COVID-19 образовываются чаще и несут более обширный характер.