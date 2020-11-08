Дипломы о высшем образовании могут получить «срок годности» в России

Москва, 8 ноября. Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков предложил ввести «срок годности» для российских дипломов.
Документ о высшем образовании, по его мнению, должен «мигрировать в формат «диплом по требованию». Такой документ показывает актуальное состояние компетенций и знаний специалиста на текущий момент.
Эксперт назвал абсурдным выдачу дипломов на всю жизнь. Песков считает, что в документах нового типа следует отражать срок их действия, сообщает ТАСС.
«Кто вам сказал, что он (выпускник. — Прим. ФАН) не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?» — отметил Песков.
Ранее Центробанк РФ предложил участникам рынка обсудить концепцию нового вида индивидуального инвестиционного счета — образовательного (ИИС-О).