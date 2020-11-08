ФАН составил топ-5 пикантных скандалов со звездами

После появления в Сети видео с похожим на футболиста Артема Дзюбу мужчиной, ФАН вспомнил самые громкие и пикантные скандалы с звездами.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на футболиста «Зенита» Артема Дзюбу, занимается самоудовлетворением и снимает весь процесс на камеру. ФАН вспомнил самые громкие и пикантные скандалы в которые попадали звезды отечественного шоу-бизнеса.

Наташа Королева и Сергей Глушко

В 2015 году в Сети появились порнографические видео и фото из личного архива певицы Наташи Королевой. На них певица демонстрирует свое тело, мастурбирует, в том числе при помощи вибратора и занимается оральным сексом с известным под псевдонимом Тарзан стриптизером Сергеем Глушко.

Алексей Панин

В 2017 году актера Алексея Панина видели гуляющим по улицам в женском платье и мастурбирующим. Комментируя инцидент, артист назвал свое поведение «хулиганской выходкой»

«Сделали из этого уже проблему планетарного масштаба. Это была просто хулиганская выходка меня и моей девушки. Мы были в абсолютно неадекватном состоянии, пьяные уже пятый день», — сообщил Панин.

Айза Анохина

Телеведущая и бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина случайно опубликовала свои гениталии в Stories в соцсети Instagram. Девушка удалила фото через минуту. Но подписчики успели сделать скриншоты и вскоре снимок разошелся по сети. На фотографии ведущая лежит, раздвинув ноги, и демонстрирует гениталии.

Позже Айза объяснилась, что снимок предназначался возлюбленному Олегу Майами в минуту разлуки. Однако звезда ошиблась кнопками и отправила фото в Stories.

Андрей Аршавин и порноактриса Лола Тейлор

В июне появились сообщения, что футболисты Андрей Аршавин и Владимир Быстров отдохнули с двумя девушками в элитном ресторане в Геленджике. Одной из спутниц спортсменов оказалась известная под псевдонимом Лола Тейлор порноактриса из Тюмени Любовь Бушуева.

Девушка заявила, что Аршавин в тот вечер «сорил деньгами», а затем футболисты были не против продолжить общение в номере гостиницы. Актриса призналась, что ушла, когда один из спортсменов в ответ на просьбу сделать селфи на память начал выхватывать телефон из ее рук.

Сергей Глушко и его любовницы

Помимо откровенной съемки с супругой стриптизер отметился несколькими скандалами на почве супружеской неверности. О том, что вступали в отношения с мужем певицы Наташи Королевой заявляли актрисы Анастасия Шульженко и Ксения Чернова.

Чернова утверждала, что встречалась с Тарзаном полтора года, имела с ним близость, однако не планирует заявлять на стриптизера права, как это делает Шульженко.