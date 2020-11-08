«Зенит» ограничил комментарии после видео с мужчиной, похожим на Дзюбу

Москва, 8 ноября. ФК «Зенит» ограничил комментарии к фото в своем Instagram-аккаунте. Болельщики связали это с публикацией видео с онанирующим мужчиной, похожим на Артема Дзюбу.

На данный момент возможность оставлять комментарии под постами официального аккаунта «Зенита» в Instagram ограничена. Тем не менее, под некоторыми из фотографий подписчики уже опубликовали несколько возмущенных сообщений с требованием объяснить ситуацию.

«Дзюбе привет», «Дзюба показал кто он такой, он не футболист», «Как там Дзюба?» — комментируют подписчики.

При этом аккаунт самого спортсмена в Instagram закрыт даже для просмотра зарегистрированным пользователям.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на футболиста «Зенита» Артема Дзюбу, занимается самоудовлетворением и снимает данный процесс на камеру телефона. Футболист является нападающим и капитаном петербургского клуба «Зенит» и сборной России.