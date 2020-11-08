Актер Владимир Донцов госпитализирован в Москве

Москва, 8 ноября. Российский актер, звезда киноальманаха «Мальчишки» Владимир Донцов был экстренно госпитализирован в реанимацию одной из спецклиник в Москве. С ним работают врачи.

По данным Пятого канала, у 67-летнего мужчины было диагностировано онкологическое заболевание. На фоне хронической болезни у актера возникли проблемы с сердцем. Детали госпитализации не приводятся.

Владимир Донцов сыграл роль Славы Самсонова в киноальманахе «Мальчишки». Также он известен зрителю по участию в кинокартинах «Пиры Валтараса или ночь со Сталиным» и «Удивительный заклад». Однако чаще всего Донцов выходит на театральную сцену.