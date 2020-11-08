Жигунов похвастался спортивной формой после развода

Москва, 8 ноября. Актер Сергей Жигунов похвастался хорошей физической формой, которую приобрел после развода. Фото своих тренировок артист опубликовал в соцсети Instagram.

Жигунов сейчас проводит время в Крыму и радует поклонников фотографиями с солнечного полуострова. На одном из фото артист отжимается на расположенной над морем террасе, глядя в смартфон.

Необычный способ разговаривать по телефону актер объяснил неожиданностью звонка.

«Когда неожиданно звонит мама по «Фейстайму». Так и поговорили», — отметил Жигунов.

Подписчики и подписчицы артиста, пришли в восторг от спортивного тела звезды.

«Богатырь!», «В отличной форме», «Рррррр…. Просто красивый мужчина…», «Красавец», — отмечали поклонники.

Ранее Жигунов подтвердил, что развелся с актрисой Верой Новиковой. Это уже второй развод звездной пары. Артисты вместе с 1985 года. Впервые решение о расторжении брака они приняли в 2007 году, когда в прокат вышел сериал «Моя прекрасная няня» с актрисой Анастасией Заворотнюк в главной роли.

Первое расставание оказалось не окончательной точкой в отношениях артистов, и они вновь зарегистрировали брак спустя два года. В последнее время Жигунова часто видели в компании журналистки Виктории Ворожбит. Поклонники артиста обратили внимание, что она очень похожа на актрису Анастасию Заворотнюк, которую считали главной виновницей первого развода Жигунова и Новиковой.