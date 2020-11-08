Сенатор США заявил, что половина страны не примет результаты выборов

Вашингтон, 8 ноября. Около половины жителей США не примет исход президентских выборов в США, если в них победит Джо Байден. Об этом заявил сенатор-республиканец Рон Джонсон.

Вместе с тем политик, выступающий от штата Висконсин, отказался говорить, считает ли он выборы законными.

«Очень жаль, что независимо от того, кто победит, другая половина Америки не будет рассматривать это как достаточно законные выборы. Это настоящая проблема. Я не говорю, что все было законно или нет. Я говорю, что данный процесс был проведен там, где люди не собираются рассматривать его как законный. И это настоящая проблема», — цитирует сенатора Джонсона Associated Press.

Он также отметил, что во время выборов в США всегда имело место мошенничество с избирателями, на которое крупные СМИ и чиновники закрывали глаза. Тем не менее, он обратил внимание на то, что количество бюллетеней, отправленных по почте, увеличивает вероятность совершения правонарушений. Это в свою очередь подрывает доверие к результатам выборов.

Сенатор высказал озабоченность тем, что происходило на участках в Филадельфии, где представителей Республиканской партии не допустили до наблюдения за ходом голосования по почте.

«Это неизбежно вызовет сомнение в том, могут ли результаты быть законными. В этом-то и проблема. Это демократы. Это делают демократы, а не республиканцы. Мы все за то, чтобы считать каждый законный голос», — высказал мнение Джонсон.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что кандидат от партии демократов Джозеф Байден не был объявлен победителем по результатам голосования ни в одном из штатов США. Кроме того, стали известны жесткие нарушения в ходе выборов. Так, например, сбой в системе «Доминион» привел к тому, что 80 тыс. голосов жителей округа Гвиннетт штата Джорджия не были учтены.