В Сети появилось видео с мастурбирующим мужчиной, похожим на Дзюбу

Москва, 8 ноября. В Сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на футболиста «Зенита» Артема Дзюбу, занимается самоудовлетворением и снимает весь процесс на камеру.

Ролик появился в Интернете и некоторых Telegram-каналах за сутки до матча чемпионата России, в котором должны сыграть «Зенит» и «Краснодар». На видео мужчина, схожий с известным российским футболистом, лежит на кровати в отеле и удовлетворяет себя под звуки телевизора.

В социальных сетях комментаторы видеоролика вспомнили аналогичный скандал, когда в Сети всплыло интимное видео актера Алексея Панина, на котором он разгуливает по улицам и мастурбирует в женском платье. По его словам, это была «просто хулиганская выходка».

Артем Дзюба является нападающим и капитаном петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России. Трехкратный обладатель Кубка России, трехкратный обладатель Суперкубка России. Участник чемпионата Европы и чемпионата мира по футболу. Имеет жену и двух сыновей. В 2015 году был замечен в компании телеведущей Марии Орзул.

Напомним, ранее Дзюба эмоционально отпраздновал победу ФК «Зенит» над «Краснодаром». Радуясь чемпионскому титулу Российской премьер-лиги, спортсмен в порыве радости схватил своего одноклубника Сердара Азмуна и начал имитировать половой акт.