В Пенсильвании нашли 21 тысячу «мертвых душ»

Вашингтон, 8 ноября. В списках избирателей в штате Пенсильвания до выборов числились 21 тысяча умерших человек. Об этом говорится в поданном еще до дня выборов (3 ноября) иске.

Иск в федеральный суд в прошлом месяце подал Правовой фонд общественных интересов. В документе утверждается, что штат нарушил собственные законы, так как не вел списки избирателей должным образом. Через два дня после выборов фонд обновил иск, так как штат продолжает подсчет бюллетеней.

В обновленной жалобе говорится, что на 7 октября более девяти тысяч зарегистрированных избирателей умерли пять лет назад, 1 990 –10 лет назад и около 197 – более 20 лет назад. Более года назад умерли свыше 90% из более чем 21 тысячи зарегистрированных в ключевом штате избирателей. Активными значились 12 192 из этой 21 тысячи избирателей, пишет The Washington Times.

Президент Правового фонда общественных интересов Дж. Кристиан Адамс отметил недопустимость того, чтобы бюллетени получали «умершие зарегистрированные лица».

«Когда вы проталкиваете голосование по почте, ошибки в ведении вашего списка избирателей, совершенные много лет назад, снова будут преследовать вас в виде ненужных получателей и назойливых вопросов о невозвращенных или невыполненных бюллетенях», — подчеркнул он.

По словам Адамса, есть свидетельства того, что во время выборов 2016 и 2018 годов в Пенсильвании «голосовали» сотни погибших людей. Тем не менее, на данный момент неясно, были ли поданы голоса зарегистрированных в Пенсильвании умерших людей в 2020 году, отмечает издание.

Ранее СМИ сообщили, что из-за сбоя в системе для голосования «Доминион» 80 тыс. голосов жителей округа Гвиннетт штата Джорджия не были учтены.