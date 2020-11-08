День 42-й: ВС Азербайджана вошли в Шуши, обстановка в Карабахе критическая

Азербайджанские войска практически окружили Шуши и провели разведку боем. Более того, они продолжают наступать с целью установления контроля над дорожными направлениями для улучшения снабжения шушинской группировки, что позволит ввести в бой бронетехнику. При этом, Карабах продолжает упорно обороняться, но все-таки эвакуировал гражданских лиц из Степанакерта. На этом фоне президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев уверены в победе, а Иран предупреждает стороны конфликта от перекраивания географической карты региона.

Оперативная обстановка

7 ноября на фоне сообщений о продолжающихся боях в районе Шуши появился репортаж французской газеты Le Monde. Согласно материалу, можно сделать вывод, что рейдовым отрядам Азербайджана удалось-таки войти в Шушу, а положение армии обороны Нагорного Карабаха становится все более критическим.

По признанию одного из раненых бойцов фронт находится уже севернее Шуши, что говорит о полуокружении города, а тяжелораненых после операции намереваются отправить в Армению «северным маршрутом» — видимо по дороге Степанакерт — Дрмбон — Сотк. Это, в свою очередь, подтверждает потерю контроля карабахской стороны над трассой Лачин — Шуши. Также по некоторым данным азербайджанские тактические группы попробовали сегодня на прочность оборону Степанакерта. По сообщению карабахской стороны все попытки были пресечены. Баку активизировал обстрелы Шуши из артиллерии и РСЗО, бои вокруг города продолжаются.

При этом, говорить о штурме Шуши и Степанакерта азербайджанскими войсками несколько преждевременно, скорее всего это была разведка боем. В города пытались зайти подразделения численностью до усиленной роты (100-200 человек) и, судя по всему, без бронетехники. Ведь снабжение азербайджанской группировки под Шуши осуществляется по проселочной дороге, что несколько затрудняет ситуацию для Баку. При этом, азербайджанская сторона, озаботившись вопросами логистики, уже не первый день ведет бои за контроль над дорогой Гадрут — Красный Базар — Степанакерт, приблизившись к Красному Базару на расстояние около 10 км.

На этом фоне довольно интересны данные об эвакуации гражданских из Степанакерта, что также говорит об ухудшающемся положении карабахской армии.

На восточном направлении подразделения ВС Азербайджана продолжают наступать на Мартуни с севера и юга, пытаясь взять его в кольцо. При этом, по некоторым данным, передовые подразделения азербайджанской армии вышли на удаление 5-6 км от Мартуни.

Азербайджанская армия находится в 5-6 км от города Ходжавенд (Мартуни). https://t.co/h9epareqX5 — Yassd (@yassd32k1) November 7, 2020

Кроме того, частью сил Баку продолжает продвигаться в направлении Красного Базара с этого направления.

На юго-западном направлении с одной стороны, подразделения ВС Азербайджана заняли ряд населенных пунктов на дороге к Лачину, тем самым обеспечив снабжение группировки войск, действующей на данном направлении. Вместе с тем, подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха отбили высоту у села Арпагядук, тем самым блокировав возможные попытки азербайджанской стороны продвинуться из Гадрута в направлении Гюлебирда. Более того, карабахская армия теперь имеет возможность дальнейшего наступления во фланг группировке азербайджанских войск, атакующих в направлении Лачина.

Карабахские силы взяли важную высоту вблизи села Арпагядук (Каринг) в Бердзорском направлении. pic.twitter.com/GtIq0n4KQB — Հաղթելու ենք (@arcahsemenovich) November 7, 2020

Кроме того, 7 ноября армянская сторона обвинила Баку в обстреле села Давид Бек (Сюникская область, Армения), по ту сторону границы от которого находится занятый азербайджанскими войсками Кубатлы. Учитывая, что сегодня от азербайджанской стороны сведений по обстрелам Кубатлы не поступало, очень вероятно, что сообщение является ложным, либо Баку чего-то не договаривает. При этом открытое участие регулярных ВС Армении в конфликте уже не замалчивается и не скрывается, что подтверждается наличием армянского герба, мелькнувшего на одном из танков в ходе репортаже ANNA-news в районе Шуши.

Контроль над СМИ в Карабахе

7 ноября в Карабахе ужесточен контроль над средствами массовой информации и их деятельностью. Скорее всего решение было принято после публикации не очень приятной для карабахской стороны статьи французской газеты Le Monde. Теперь представители средств массовой информации и журналисты могут отправляться в Нагорный Карабах и в места ведения боевых действий только при наличии особого пропуска, выданного правительством Армении, а представители международных СМИ — исключительно через МИД Армении.

Международная обстановка

7 ноября в рамках создания группировки Армии и КСИР Ирана в провинции Восточный Азербайджан отметилась инженерная техника для наведения мостов, что может означать подготовку к возможному форсированию реки Аракс, отделяющей как Азербайджан, так и Армению от Исламской Республики. Также сегодня довольно интересное интервью сделал Командующий сухопутными войсками армии Исламской Республики Иран бригадный генерал Киюмарс Хейдари.

Бригадный генерал Хейдари: Северо-западным границам Ирана ничего не угрожает



Командующий сухопутными войсками армии Исламской Республики Иран, заявив, что северо-западным границам страны ничего не угрожает, https://t.co/IdgMiNhV92 — iribrussian (@iribrussian) November 7, 2020

Он заявил, что северо-западным границам страны ничего не угрожает, подчеркнул необходимость сохранения спокойствия и разрешения нагорнокарабахского конфликта путем диалога и переговоров между Баку и Ереваном. Особо генерал подчеркнул, что Иран не приемлет изменений в геополитике региона и напомнил: «Сохранение геополитики региона — это красная линия Ирана, и никакая сила не должна стремиться изменить географию региона». Судя по всему, здесь он предупреждает как от признания Нагорного Карабаха, так и от посягательств на Сюникскую область Армении.

В первой половине дня 7 ноября состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и азербайджанского лидера Ильхама Алиева, в ходе которого стороны обсудили положение на фронте в зоне нагорнокарабахского конфликта. По итогам Эрдоган заявил: «мы приближаемся, дай Бог, к победе. Бог нам в помощь».

Эрдоган менен алиев тоолуу карабах согушунда жеңишке аз калдык дейт https://t.co/OPQRr8DR5H — NazarNews.kg (@NazarNewsKg) November 7, 2020

На этом фоне президент Азербайджана в очередной раз заявил, что «мы не остановимся, пока нога оккупанта есть в Карабахе» и предупредил ухудшением отношений страны, требующие остановить боевые действия.

Подводя итоги дня, получается, что подразделения ВС Азербайджана пока имеют успех и говорить о переломе в пользу Армии обороны Нагорного Карабаха не приходится. Более того положение карабахских подразделений на отдельных участках фронта становится весьма тяжелым. В этих условиях следует ожидать активизации попыток перевода конфликта в политическую плоскость, однако, учитывая успехи Баку и принципиальные позиции сторон конфликта, достижение консенсуса маловероятно. Получается, что «зимней кампании» уж точно не миновать, при этом сохраняется угроза повышения масштабов конфликта до региональной войны.

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