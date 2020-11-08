Фотография Богомолова и Бондарчука в постели вызвала вопросы у Собчак

Москва, 8 ноября. Режиссер Константин Богомолов опубликовал в своем Instagram необычное фото с коллегой Федором Бондарчуком, которое вызывало множество вопросов у Ксении Собчак.

На снимке Богомолов делает совместное селфи с Бондарчуком, при этом оба мужчины лежат в кровати. В подписи под снимком режиссер поздравил товарища с выходом нового фильма.

«В каждом из этих слов — уважение и любовь. Ты сотворил большое кино, ты вложил в него и в каждого из нас — участвовавших в этом процессе — свое терпение, силу, страсть и дар!» — написал Богомолов.

Своей комментарий под снимком оставила и его супруга Ксения Собчак.

«Я тоже обожаю Федора, но почему вы вместе в кровати?» — спросила она.

Кроме того, забавную фотографию прокомментировала режиссер Нателла Крапивина. Она пошутила, что теперь Собчак поймет, что «фото в кровати еще ничего не значит».

Напомним, ранее Богомолов в интервью признался, что Собчак, как «очень сильный человек», оказывает на него сильное воздействие.