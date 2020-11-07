Появилось фото девушки, погибшей в крушении самолета с Колтовым

Москва, 7 ноября. В Сети появилась фотография девушки, которая погибла вместе с ведущим Александром Колтовым в крушении легкомоторного самолета под Москвой.

Ранее источник ФАН сообщил, что погибшая не являлась супругой мужчины. На борту самолета находилась 33-летняя Наталья Климова. По информации РЕН ТВ, женщина окончила Факультет технотронных архивов и документов историко-архивного института РГГУ. После окончания вуза она работала в банке и была заместителем директора отделения.

Напомним, в субботу неподалеку от аэродрома Мячково в Московской области произошло крушение легкомоторного самолета. Как позже стало известно, его владельцем являлся бизнесмен Аркадий Грачев, а за штурвалом находился телеведущий Александр Колтовой.