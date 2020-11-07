Террористы обстреляли провинции Идлиб, Алеппо, Латакия, Хама в Сирии

Дамаск, 7 ноября. На территории Идлибской зоны деэскалации зафиксирован 31 обстрел населенных пунктов со стороны террористов.

Об этом в субботу сообщил Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) в Сирии. Установлено, что обстрелы производились со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена на территории РФ).

«Из них в провинции Идлиб – 18 обстрелов, в провинции Алеппо – 3 обстрела, в провинции Латакия – 5 обстрелов, в провинции Хама – 5 обстрелов. Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — говорится в сообщении.

Также представителями ЦПВС была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Харбат-Хамо в провинции Хасака. Населению выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,6 тонны. Продолжено патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка, Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.