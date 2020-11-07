Переболевшая COVID-19 Семенович пожаловалась фанатам на проблемы со сном

Москва, 7 ноября. Певица Анна Семенович рассказала фанатам, с какими последствиями она столкнулась после COVID-19. Артистка написала об этом в социальной сети Instagram.

Семенович отметила, что в настоящее время она пребывает в отличном настроении, но есть проблема, от которой ей после болезни никак не избавиться. Речь идет о бессоннице.

«У меня сегодня чудесное настроение, хотя я очень плохо сплю, никак не наладится сон после ковида», – подчеркнула певица.

Экс-солистка группы «Блестящие заявила, что пытается бороться с бессонницей с помощью валерьянки. Она спросила у подписчиков, какие еще есть способы решить эту проблему.

Фанаты в ответ посоветовали ей уехать на природу. Они считают, что свежий воздух поспособствует крепкому сну.

«Анна гуляйте побольше на свежем воздухе, лучше на природе подальше от городской суеты», – написала одна из фанаток.

Многие поклонники оценили фото, которым Семенович проиллюстрировала свой пост. Они завалили ее комплиментами.

«Выглядите просто супер сногсшибательно. Пусть у вас всегда будет, чудесное настроение, и чтоб ваш сон, стал хорошим и крепким», – пожелали артистке фанаты.

Семенович ранее написала в соцсети об одном плюсе COVID-19. За время болезни она смогла передохнуть от бешеного ритма жизни.