Из ягодиц норвежской певицы достали грудные имплантаты

Осло, 7 ноября. У норвежской певицы и звезды Instagram Софи Элизы из ягодиц достали вставленные в Турции грудные имплантаты.

Софи Элиза сделала операцию по увеличению ягодичных мышц в 19 лет в Турции и шесть лет проходила с имплантатами. Со временем ей стало больно сидеть и двигаться, появилось постоянное ощущение обморожения.

Новую операцию девушка сделал спустя шесть лет после первой, но уже в США. Врач сразу предположил, что на певице сэкономили и вместо ягодичных имплантатов вшили грудные. Операция подтвердила подозрения.

Сейчас певица идет на поправку. Теперь Софи Элиза пропагандирует естественность и просит подписчиц не экономить на собственном здоровье.

Ранее СМИ сообщили, что в октябре после разрыва грудного импланта была экстренно госпитализирована подруга Димы Билана, ведущая телеканала Fashion TV Ольга Рудыка.