Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Москва, 7 ноября. Президент России Владимир Путин в субботу провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив ситуацию в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в сообщениях пресс-службы Кремля и администрации турецкого президента. Уточняется, что Владимир Путин проинформировал Эрдогана о проведенной серии телефонных разговоров как с руководством Азербайджана, так и с руководством Армении.

«Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование», — отмечается в сообщении Кремля.

Президент Турции в свою очередь заявил, что необходимо убедить Ереван сесть за стол переговоров. Путин и Эрдоган подтвердили готовность взаимодействовать для мирного разрешения конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, ранее аналогичная беседа состоялась между российским лидером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Путин сообщил коллеге о шагах, которые предпринимает Москва для скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров Баку и Еревана. Помимо этого, был проведен обмен мнениями относительно обстановки в Донбассе.