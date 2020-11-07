Названа личность погибшей вместе с ведущим Колтовым

Москва, 7 ноября. Стала известна личность женщины, погибшей вместе с ведущим Александром Колтовым в крушении самолета. Об этом сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Известно, что погибшей была не супруга телеведущего, а некая гражданка Климова 1987 года рождения. На данный момент по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта и гибели двух человек работают следователи.

Напомним, в субботу неподалеку от аэродрома Мячково в Московской области произошло крушение легкомоторного самолета. Как позже стало известно, его владельцем являлся бизнесмен Аркадий Грачев, а за штурвалом находился телеведущий Александр Колтовой. На борту также была женщина, которую сначала называли супругой Колтового. Однако позже правоохранители и коллеги мужчины опровергли эту информацию.