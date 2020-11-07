Lada Vesta за 1 млн рублей при разборе оказалась не российской

Москва, 7 ноября. Блогер YouTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов разобрал автомобиль Lada Vesta стоимостью 1 млн рублей. Он выяснил, что в ней мало российских комплектующих.

На разбор автоэксперт взял автомобиль с 113-сильным двигателем H4M и японским вариатором Jatco. Эту коробку Свиридов не считает удачной. Машинам с подобным вариатором ремонт зачастую требовался уже после пробега в 80 тысяч километров.

Блогера удивило качество сборки российской модели в дорогой комплектации. Он сравнил Lada Vesta с автомобилем иностранного производства.

Большая часть деталей машины, как оказалось при разборе, произведена за границей. Речь идет, к примеру, о тормозной системе, электронике, навесном оборудовании и рулевой рейке. Из-за этого стоимость Lada Vesta может резко вырасти, если курс рубля по отношению к зарубежной валюте просядет. Из отечественных комплектующих автоэксперт нашел только амортизаторы и приводы, а также заднюю балку с торсионом и войлочную подкладку для шумоизоляции.

Автомобиль Lada Vesta, по словам блогера, практично обработан антикором. Таких машин в истории канала «Клубный сервис» еще не было. Ее кузов, сварные швы, кузов, а также все полости хорошо защищены от ржавчины. В ближайшее время коррозия им точно не грозит.