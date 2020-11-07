Собчак раскритиковали за отдых в Дубае после ее слов о мусульманах

Москва, 7 ноября. Ведущая и журналистка Ксения Собчак попала под жесткую критику своих фанатов. Подписчиков возмутили двойные стандарты телезвезды.

В своем Instagram Собчак опубликовала фотографию из очередного отпуска. В подписи она пояснила, что в этот раз уехала в Объединенные Арабские Эмираты и отметила, что теперь отказывается отдыхать в Сочи.

«Только хардкор, только Дубай и любимый отель!» — написала Собчак.

Однако внимательные подписчики отметили, что журналистка придерживается двойных стандартов. Дело в том, что ранее Собчак раскритиковала радикальных мусульман и поддержала президента Франции Эммануэля Макрона, пообещавшего не запрещать в стране карикатуры на пророка Мухаммеда.