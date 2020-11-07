Собчак раскритиковали за отдых в Дубае после ее слов о мусульманах

Москва, 7 ноября. Ведущая и журналистка Ксения Собчак попала под жесткую критику своих фанатов. Подписчиков возмутили двойные стандарты телезвезды.
В своем Instagram Собчак опубликовала фотографию из очередного отпуска. В подписи она пояснила, что в этот раз уехала в Объединенные Арабские Эмираты и отметила, что теперь отказывается отдыхать в Сочи.
«Только хардкор, только Дубай и любимый отель!» — написала Собчак.
Однако внимательные подписчики отметили, что журналистка придерживается двойных стандартов. Дело в том, что ранее Собчак раскритиковала радикальных мусульман и поддержала президента Франции Эммануэля Макрона, пообещавшего не запрещать в стране карикатуры на пророка Мухаммеда.
«Ксения, там и оставайтесь! Ну правда, вам там будет лучше!», «Макрон, оскорбляющий тысячи верующих для нее герой, а Хабиб, оскорбляющий Макрона за разжигание религиозной ненависти, ею осуждаем. Почему такие двойные стандарты? Где же ваша объективность?», «Она всегда вовремя переобувается — это ее коронка», «Правильно, Ксюша, в сердце ислама», — пишут возмущенные подписчики.