Вассерман объяснил, кто на самом деле победил на выборах президента США

О том, кто на самом деле победил на выборах президента США, можно будет судить только после пересчета голосов в тех штатах, где электоральная процедура была явно скомпрометирована. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о своей убедительной победе на выборах главы государства. По его словам, он выиграл голосование «с большим отрывом», что идет вразрез с заявлениями его соперника от Демократической партии Джозефа Байдена — он поменял свой статус в Twitter на «избранный президент США». Казалось бы, так и есть — канал CNN заявил о наличии у демократа 274 голосов выборщиков, которых достаточно для победы. Однако в ряде штатов имели место явные фальсификации: например, в Пенсильвании, относительно результатов голосования в которой адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что они будут оспорены в суде. Таким образом, картина электоральной поддержки обоих кандидатов может еще сильно поменяться.

«В прошлые свои выборы республиканцы сделали ставку в своей агитации на так называемые «колеблющиеся» штаты, что позволило Трампу вырвать победу у своей соперницы Хиллари Клинтон, — заметил Вассерман. — В этот раз демократы решили сами применить эту тактику, и, как мы видим, они выступили куда лучше, чем четыре года назад».

Что же касается городов и штатов, где Демократическая партия имеет своих мэров и губернаторов, то там, по словам политолога, ее представители пошли на невиданный ранее подлог, сильно исказив реальные результаты выборов.

«И для того, чтобы понять, что в этих регионах действительно имели место фальсификации, даже не обязательно просматривать статистику голосования, с которой там все тоже совсем не в порядке (особенно настораживают внезапные «скачки» голосов за Байдена), — уверен интеллектуал. — Дело в том, что демократы нагло не подпускали наблюдателей от республиканцев к столам, где шел подсчет голосов! Их удерживали на расстоянии в 5–10 метров, а на некоторые избирательные участки представителей Трампа просто не допустили!»

Собеседник ФАН убежден, что такое поведение последователей Байдена явно свидетельствует об их нечистоплотности. По его словам, явно понимающий это Трамп уже подал иски в суды «в шести или семи штатах».

«В одном из них ему уже отказали в удовлетворении требований, — сказал Вассерман. — Если в остальных судах штатов произойдет то же самое, остается только один выход — апелляция в Верховный суд США, где у президента США полно сторонников. За время его президентства трое судей, назначенных его предшественниками-демократами, умерли и были заменены его собственными ставленниками».

Таким образом, делает вывод политолог, если судьи не только «проявят благодарность» в отношении своего благодетеля, но и реально посмотрят на масштабы фальсификаций на прошедших выборах, шансы Трампа на то, что в результате пересчета голосов именно он следующие четыре года будет возглавлять американское государство, крайне высоки.