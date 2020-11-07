Россияне скорбят после трагической смерти ведущего НТВ Колтового

Москва, 7 ноября. Гибель известного ведущего телеканала НТВ Александра Колтового при крушении самолета стала настоящей трагедией для россиян.

Поклонники известного ведущего шоу «Звезды сошлись» Александра Колтового выразили свои соболезнования под последней публикацией в социальной сети Instagram.

Многие до сих пор не могут поверить, что такая трагедия произошла с их кумиром. Последняя запись была опубликована почти неделю назад, Колтовой рассказывает о полете.

«Сколько хороших людей этот год унес. Сашка, лети на облака. Мы будем тебя помнить всегда сдержанным, строгим, но настоящим мужчиной»;

«Скажите, что это не правда?((((((((( Что вы живы, что с вами все в порядке»;

«Соболезнования родным и близким», — записи стали появляться под публикацией после новости о смерти журналиста.