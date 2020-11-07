Харламов назвал «лицемерным» заявление Дудя и Моргенштерна о Comedy Club

Москва, 7 ноября. Юморист Гарик Харламов в резкой манере отреагировал на заявления шоумена Моргенштерна и ведущего Юрия Дудя об отсутствии юмора в Comedy Club.

Новый выпуск интервью Юрия Дудя с исполнителем Алишером Моргенштерном стал самым обсуждаемым явлением последних дней. Среди прочих вопросов артисты обсудили юмор на популярном шоу Comedy Club.

Популярный исполнитель заявил, что в последнее время шутки несколько скатились. Дудь поддержал эту мысль отметив, что юмористическое шоу на ТНТ стало отличным примером того, как сверхпопулярность вредит развитию творчества и юмора.

Такое высказывание сильно задело резидента Comedy Club Гарика Харламова. В отместку он опубликовал пост в социальной сети Instagram.

«Забавные метаморфозы Дудя и Моргенштерна. Академический пример лицемерия на мой взгляд. Клабу уже 18 лет и к нему можно относиться по-разному, на вкус и цвет, как говорится, но пока у него есть зритель он жив», — написал артист в соцсети

В публикации шоумен смонтировал видео, разбавив интервью вставками из разных выпусков шоу, где Дудь и Моргенштерн смеются над шутками артистов на сцене. Харламов отметил, что за 18 лет существования у шоу появилась своя аудитория, которая требует новые выпуски.