Льготная ипотека ускорила развитие долевого строительства в России

Москва, 7 ноября. Запуск новых проектов долевого строительства многоквартирного жилья ускорился в октябре на 70% в годовом выражении, сообщила компания «Дом.РФ».

Выход проектов на рынок, замедлившийся весной из-за коронавирусных ограничений, уже в июне перешел к росту и сейчас достиг рекордных 3,7 млн квадратных метров в месяц. Аналитики связывают это с полномасштабным запуском механизма проектного финансирования и программы субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%.

Программа льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках начала действовать 17 апреля и должна была завершиться 1 ноября, но по решению правительства ее продлили до июля следующего года. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей, а для других регионов — 6 млн. Первоначальный взнос составляет не менее 15% стоимости жилья.