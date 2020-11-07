Глава Австрии доставлен в больницу с повреждением таза

Вена, 7 ноября. Лидер Австрии Александер Ван дер Беллен доставлен в госпиталь с травмой таза после падения. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в его Twitter.

Уточняется, что президент Австрии упал в своей резиденции, операция не требуется. Ван дер Беллена доставили в клинику Вены на осмотр, где диагностировали болезненное повреждение таза.

«Федеральный президент проведет следующие дни в клинической больнице на обезболивающем лечении<...>В остальном он настроен оптимистично», — сказано в сообщении.

Отмечается, что канцлер Австрии Себастьян Курц уже пожелал главе государства скорейшего выздоровления.