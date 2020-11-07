Названы главные правила, которые помогут сохранить макияж «свежим»

Москва, 7 ноября. Многие девушки сталкиваются с тем, как макияж теряет свою «свежесть» за считанные часы. Визажисты раскрыли главные секреты «стойкого» образа на весь день.

Три простых секрета красоты помогут прекрасному полу выглядеть свежо на протяжении всего дня. Сохранить косметику на лице поможет предварительное увлажнение кожи. Данная процедура призвана на некоторое время замедлить выделение жиров, из-за которых растекается макияж.

Увлажнение нужно завершить нанесением праймера, считают визажисты. Это уникальное средство не только скроет недостатки кожи, но и также придаст макияжу стойкости. Более того, небольшой слой праймера способствует более ровному и мягкому нанесению тонального крема, пишет МедикФорум. Для фиксации образа рекомендуется использовать специальные спреи или порошки.