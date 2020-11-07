В штате Джорджия система для голосования «украла» 80 тыс. голосов

Сбой в системе для голосования «Доминион» привел к тому, что 80 тыс. голосов жителей округа Гвиннетт штата Джорджия не были учтены. Об этом сообщает американская газета The Washington Times.

В день выборов в округе Гвиннетт штата Джорджия заявили о том, что система для голосования «Доминион», разработанная компанией Dominion Voting Systems, дала сбой. Из-за этого избирательная комиссия обнаружила проблему с половиной бюллетеней, отправленных по почте. В округе заявили, что проблема затронула приблизительно 80 тыс. бюллетеней.

«Напомним, в компании Gwinnett County Elections возникла проблема с программным обеспечением, из-за которой определенные партии бюллетеней, отправленных по почте, отображались как «выполняющиеся», но не могли быть приняты. Совет по регистрации и выборам принял решение провести бюллетени через систему, чтобы обеспечить наилучшее представление голосов в округе Гвиннетт, зная, что они должны будут пройти повторное рассмотрение и что результаты изменятся», — сказано в сообщении.

Вице-президент компании Dominion Voting Systems по правительственным делам Кей Стимсон заявила американским СМИ, что никаких доказательств наличия проблемы с программным обеспечением не существует. По ее словам, сбой возник из-за того, что сотрудники избирательной комиссии округа Гвиннетт некорректно настроили программу.

«Насколько я понимаю, система зависала на определенных этапах обработки бюллетеней, вынесенных по результатам голосования, из-за проблем с настройкой рабочего места. Наши технические специалисты работали с округом, чтобы решить эту проблему, а сотрудники избирательных комиссий перешли к повторной оценке бюллетеней на следующий день», — заявила она.

Заметим, что обработка избирательных бюллетеней, большей частью присланных по почте, продолжается в четырех штатах: Аризоне, Неваде, Пенсильвании и Джорджии. В Аризоне и Неваде уверенно лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. В Пенсильвании Байден уже опережает президента США Дональда Трампа более чем на 5,5 тыс. голосов. В Джорджии демократ также впереди, но с минимальным преимуществом.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что даже если президент США Дональд Трамп проиграет, то у него будет шанс в судовом порядке добиться перевыборов.