Москва, 7 ноября. Большинство самолетов НАТО не смогут долго противостоять российским ПВО, об этом говорится в статье Forbes.

На сегодняшний день авиапарк боевых самолетов стран-членов альянса насчитывает порядка 1900 машин. Из них лишь 100 истребителей и штурмовиков являются самолетами-невидимками F-35 пятого поколения. Самолеты же предыдущего поколения хоть и оснащены современными датчиками и вооружением, но все равно не смогут избежать обнаружения вражескими радарами.

Военные аналитики из США уверены, что большинство самолетов НАТО будут легкой мишенью для российских систем ПВО С-300 и С-400, способных поражать цели на расстоянии нескольких сотен километров.

«Первые дни конфликта с Россией поставят под сомнение способность НАТО противостоять системам ПВО», — говорят эксперты.

США уверены, что справиться с российскими ПВО сегодня способны лишь F-35, поэтому покупку этих истребителей они активно навязывают европейским странам. Однако в Европе не торопятся с приобретением этих самолетом из-за их высокой цены и ненадежности.