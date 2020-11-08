Кудрявцева заявила, что жена ведущего НТВ Колтового жива

Москва, 7 ноября. Супруга погибшего при крушении легкомоторного самолета Александра Колтового жива. Об этом сообщила телеведущая Лера Кудрявцева.

Личность пассажира легкомоторного самолета, который разбился днем 7 ноября, остается неизвестной. Пилот Александр Колтовой погиб на месте после крушения.

Крушение произошло в Любирецком районе Московской области. Раньше сообщалось, что в результате жесткой посадки произошло возгорание, унесшее жизнь ведущего и его супруги. Однако позже эту информацию опровергла коллега Колтового Лера Кудрявцева в социальной сети Instagram.

Предполагается, что крушение произошло из-за неисправности в двигателе. Однако по заявлению сотрудников аэродрома, легкомоторный самолет прошел все технические проверки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения.