Полиция Южной Каролины ищет преступника, расстрелявшего четверых человек

Сотрудники полиции Южной Каролины «объявили охоту» на вооруженного и опасного преступника, который расстрелял четверых человек. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Сотрудники правоохранительных органов Южной Каролины разыскивают Шона Дэвида Дарема, которого полиция считает виновным в убийстве одного и ранении трех человек в баре Sports Unlimited города Рок-Хилл. Подозреваемого следует считать вооруженным и опасным. Власти просят жителей позвонить в службу 911 и сообщить любую информацию, которая может помочь в аресте злоумышленника.

Все четыре пострадавших были доставлены в медицинский центр Пьемонта. По данным американского телеканала, врачи долго боролись за жизнь одного из пострадавших, однако он скончался. На данный момент Шона Дэвида Дарема разыскивают за убийство, три попытки убийства, владение огнестрельным оружием во время совершения преступления.

WANTED: Shawn David Durham is wanted for a Homicide that occurred in the early morning hours of 11/7/2020. Durham is considered ARMED AND DANGEROUS. If you know of his whereabouts call 911 immediately. pic.twitter.com/ppDKnrTHgG