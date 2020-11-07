Блогер Диденко шокирована своей незапланированной беременностью

Москва, 7 ноября. Противозачаточные препараты не уберегли российского блогера Екатерину Диденко от незапланированной беременности.

Новость о пополнении в семье сообщила своим подписчикам известный блогер Екатерина Диденко. Отцом ребенка станет актер Влад Черных. В подтверждение новости звезда соцсети опубликовала фотографию с положительным тестом на беременность.

«Я отказываюсь в это верить.... Я же пью противозачаточные», — написала артистка в социальной сети Instagram.

Для блогера ребенок станет третьим. Последний год она одна воспитывала двоих детей от своего первого мужа Валентина Диденко. Как на новость отреагировал новый возлюбленный блогера, пока неизвестно. Однако пользователи Сети предполагают, что вскоре все могут увидеть, как мужчина «сбегает». Но большинство фолловеров поздравили блогера со счастливым событием.

Особую «популярность» Диденко получила после трагической вечеринки в сауне с сухим льдом. Вместе с друзьями она отмечала свое 29-летие в конце февраля. В результате отравления углекислым газом погибли 32-летний супруг Диденко и двое ее друзей.