Политолог Погребинский спрогнозировал отказ Молдавии от праздника 9 Мая

Киев, 7 ноября. Политолог Михаил Погребинский прокомментировал предстоящую президентскую гонку в Молдавии.

По мнению Погребинского, если победу одержит премьер-министр Майя Санду, курс страны резко изменится. Политолог уверен, что она объявит Россию «оккупантом», виновным в начале Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией. После первого тура голосования Санду лидирует с небольшим отрывом.

Ранее она заявляла, что Советский Союз в равной с Германией степени виноват в начале Второй мировой войны, поэтому надо отмечать дату 8 мая — как грустный праздник. А праздник 9 Мая и вовсе не стоит отмечать, уверена кандидат в президенты Молдавии Майя Санду.