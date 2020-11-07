Реконструкция битвы за Москву прошла у Главного храма Вооруженных сил РФ

Москва, 7 ноября. Реконструкция сражений за Москву прошла в музее «Поле Победы» у Главного храма Вооруженных сил России при поддержке Главного военно-политического управления ВС РФ, сообщили в Минобороны РФ.

Мероприятие было организовано в честь 79-летия военного парада на Красной площади, состоявшегося 7 ноября 1941 года. В военном ведомстве отметили, что в рамках реконструкции были представлены эпизоды обороны Москвы того года.

Также отдельное внимание было уделено героической работе сотрудников Метростроя, которые возводили оборонительные сооружения на подступах к Москве.

Авторы, работавшие над реконструкцией, кроме того, детально воссоздали участие в боях дивизий народного ополчения и истребительных батальонов.