Айза намекнула на готовность родить ребенка от Олега Майами

Москва, 7 ноября. Блогер, бывшая жена рэпера Гуфа Айза Долматова опровергла слухи о беременности от певца Олега Майами, но при этом заверила фанатов, что готова вновь стать мамой.

Айза Долматова опубликовала новый пост на своей личной странице в социальной сети Instagram. В описании к публикации блогер заверила аудиторию, что не ждет третьего ребенка. Однако она сообщила подписчикам, что обязательно порадует их известием о беременности.

«Я не беременная. Это долгая история, но мы с Олегом обязательно порадуем вас хорошей новостью, но не сейчас. Я люблю вас», — написала знаменитость.

Айза не раз заявляла о том, что не хочет становиться матерью в третий раз, однако может сделать исключение, если сильно полюбит человека.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о беременности Айзы от Олега Майами. Инсайдеры списали этот слив на скорый гив от звезды в Instagram. Знаменитости часто распускают слухи о себе, чтобы подогреть аудиторию.