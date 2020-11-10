Пензенские учителя возмущены отказом переводить школьников на удаленку

Министерство здравоохранения Пензенской области не видит необходимости в переводе обучающихся средних школ на дистанционное обучение. Об этом ФАН сообщила пресс-служба регионального минздрава.

По мнению министерства, уровень эпидемиологической обстановки, установившийся в настоящий момент на территории области, не является причиной для организации дистанционного обучения в школах.

«Для введения обучения с использованием дистанционных форм в данный момент нет повода. Решение о введении обучения с использованием дистанционных форм может быть принято исходя из эпидситуации. Сейчас таких предпосылок нет», — сообщила пресс-служба.

Также в минздраве уточнили, каким образом происходит процесс вынесения решения о введении дистанционного обучения для учеников.

«Решение о введении ограничений принимает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией Пензенской области в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Минздрава. Во время учебного процесса ежедневно проводится мониторинг ситуации по COVID-19. Уже сейчас, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, руководство школы имеет право переводить на обучение с использованием дистанционных форм не только классы, но и все образовательное учреждение», — добавила пресс-служба министерства.

Несмотря на то, что в настоящий момент учащиеся школ Пензенской области находятся на продленных двухнедельных каникулах, каждый день в регионе коронавирусная инфекция диагностируется у все большего числа детей разного возраста. Так, например, по данным оперативного штаба области, 7 ноября COVID подтвердился у 13 детей, 8 ноября — 28 детей, 9 ноября — 39 детей.

Данные оперштаба также свидетельствую и о том, что большую часть заболевших несовершеннолетних жителей региона составляют именно дети школьного возраста.

«Пациенты-дети: 17 лет; 17 лет; 17 лет; 17 лет; 16 лет; 16 лет; 16 лет; 16 лет; 16 лет; 15 лет; 15 лет; 15 лет; 15 лет; 15 лет; 14 лет; 14 лет; 13 лет; 13 лет; 12 лет; 10 лет; 9 лет; 9 лет; 8 лет; 8 лет; 8 лет; 8 лет; 7 лет; 7 лет; 6 лет; 6 лет; 6 лет; 5 лет; 5 лет; 4 года; 3 года; 3 года; 3 года; 1 год; 6 месяцев», — опубликовал данные за 9 ноября оперативный штаб Пензенской области.

Как стало известно ФАН, в вопросе перевода школ на дистанционное обучение жители области разделились на два лагеря. Одни утверждают, что в условиях нынешней эпидемиологической обстановки дистанционное обучение нужно вводить незамедлительно, а другие, напротив, категорически не согласны с дистанционным форматом обучения, т.к. он неминуемо скажется на качестве образования их детей.

В комментариях к посту, размещенному губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым на личной странице в Instagram, пензенцы организовали дискуссию по теме необходимости введения дистанционного обучения в школах.

«Отправьте, пожалуйста, детей на дистанционное обучение. И не с шестого класса, а с первого. Посмотрите сколько детей болеют! Учебу наверстать можно, а вот здоровье не вернешь никакими способами!» — обратилась к губернатору жительница Пензы

«Я против дистанционного обучения! Социальная изоляция приводит к болезням и деградации. И это вовсе не временно, как некоторые наивно полагают. Запланировано было еще задолго до начала пандемии», — ответил ей другой пользователь соцсети.

В данном споре приняли участие и сами учителя, большинство из которых согласно с мнением о необходимости введения дистанционного обучения в школах города и области.

«Никто не подумал о нас, учителях. Мы тоже люди, мы боимся заболеть и умереть. Мы боимся и за себя, и за своих детей, и за своих престарелых родителей. Почему такой эгоизм с вашей стороны к нам, педагогам? Почему вы не задумываетесь о жизни своих детей? О собственной жизни? О жизни своих родителей? Опомнитесь! Дистанционное обучение — временная мера. Зато она позволит сохранить чью-то жизнь. Может быть — вашу», — прокомментировал ситуацию учитель одной из пензенских школ.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, эпидемиологическая обстановка в Пензенской области продолжает быть напряженной. Каждый день коронавирус подтверждается, в среднем, у 170 человек. Болезнь не обошла стороной и губернатора области Ивана Белозерцева, который в настоящий момент находится на домашнем лечении вместе со своей супругой.