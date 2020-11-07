Домашняя пыль оказалась опасной для здоровья

Оттава, 7 ноября. Пыль может содержать опасные для человека огнестойкие вещества. Ученые из Канады рассказали, как ее частицы сказываются на здоровье.

Изучение образцов пыли, взятой с поверхностей предметов домашнего интерьера, позволило установить интересный факт, рассказали медики. Они провели эксперимент с участием животных и выяснили, что пылинки могут вызывать проблемы с репродуктивными органами.

Пыль также сказывается на выработке гормонов, подчеркнули специалисты. В ней содержатся следы бромированного антипирена и брома, которые могут сказываться на поведении людей. Эти компоненты относятся к огнестойким веществам. Не исключено, что их негативное влияние на организм людей может быть более масштабным.