СМИ раскрыли шесть сценариев гибели Америки

Вашингтон, 7 ноября. Ученые, военные и провидцы в разное время видели один исход — США не будут единым целым.

Столкновения, протесты и митинги в 2020 году буквально накрыли Америку. Военный аналитик Томас Читтам еще четверть века назад называл все это признаками гражданской войны, сообщает «Лайф».

«Социальные, политические и экономические силы раздирают Соединенные Штаты на части и неумолимо влекут страну к кровавой войне, которая расчленит ее на несколько государств», — писал Читтам в своей книге.

Норвежский ученый Йохан Галтунг считает, что Америка развалится на части в ближайшую пятилетку. Именно он в 1980 году точно определил дату распада СССР на 1990 год. Галтунг считает, что США ждет такой же сценарий. Началом конца он назвал 2020 год.

Прорицательница Ванга нагадала, что 44-м президентом США станет «черный человек», который будет последним президентом.

«И этот президент станет для страны последним, потому что потом Америка замерзнет или попадет в пучину крупнейшего экономического кризиса», — говорила провидица.

А вот пастырь Давид Вилкерсон и оккультист Эдгар Кейси считали, что США рухнут из-за природных катаклизмов. Вилкерсон был уверен, что штаты исчезнут от природных пожаров. Кейси верил в океан, который выйдет из берегов и утопит Нью-Йорк.

Астролог XV века Василий Немчин, по данным Павла Глобы, предрекал крах США, «когда у власти будет черный человек». Согласно пояснениям, роль «темного» отводится как экс-президенту Бараку Обаме, так и коллегам, которые сменят его на этом посту.