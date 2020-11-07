Трамп заявил, что добьется честного подсчета голосов в США

Вашингтон, 7 ноября. Республиканец Дональд Трамп заявил, что добьется честного подсчета голосов после президентских выборов в США, об этом он написал в Twitter.

По словам Трампа, он не успокоится, пока народ Америки не получит «честного подсчета голосов, которого заслуживает».

«Законные голоса, а не новостные СМИ избирают президента», — заявил действующий президент.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября, но подсчет голосов еще ведется во многих штатах. Это связано с голосованием по почте, которое стало популярным в этом году из-за пандемии коронавируса.