Семья Славы выселила певицу спать в ванную комнату

Москва, 7 ноября. Российская музыкальная исполнительница Слава рассказала, что ей приходится спать в ванной комнате из-за храпа родных.

Певица находится с семьей на Мальдивах. Для отдыха артистка арендовала трехкомнатную виллу. Однако спать Славе приходится не в привычной для всех спальне, а в ванной комнате.

Как рассказала исполнительница, она не может заснуть из-за громкого храпа родных. Этим, по ее словам, «грешат» даже дети. Слава, напевая свою историю, показала убранство ванной комнаты, в которой разместилась односпальная кровать.

«Мать выселили в ванную комнату спать, потому что вся семья — храпуны», — пожаловалась артистка подписчикам.

Пользователи социальной сети оценили юмор кумира и в шутку отметили, что даже в такой ситуации надо искать плюсы. Один из них кроется в том, что в очереди в туалет певица будет всегда первая.