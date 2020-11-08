Последний осколок христианства в Ливии: кафедральный собор Бенгази

Ливия ревностно бережет столпы ислама — здесь практически невозможно встретить священные здания других конфессий. Редкое исключение — кафедральный собор Бенгази, сохранившийся со времен итальянской оккупации. Корреспонденты Федерального агентства новостей побывали в базилике и узнали историю церкви, пережившей захват террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

В 1911 году Королевство Италия вторглось на территорию Ливии, которая принадлежала тогда Османской империи. В 1927 году Триполитания и Киренаика стали итальянскими колониями. Закрепившись в Северной Африке, колониальные власти решили построить самый большой католический собор во всем Магрибе.

Итальянские архитекторы Гвидо Оттаво и Кабиати Феррацца создали базилику в неоклассическом стиле. Фасад собора украшен портиком с шестью дорическими колоннами. Здание венчают два купола, которыми укрыты пролеты основного нефа. Первоначальный план собора предполагал создание трехэтажной колокольни, однако достроить ее так и не удалось.

Несколько лет собор пользовался большой популярностью у христианского населения города. Базилика расположена недалеко от моря, так что после службы прихожане могли прогуляться по набережной. Спокойная жизнь продолжалась до 1940 года, когда британские войска в Северной Африке начали операцию «Компас» против войск Италии, поддержавшей Гитлера.

«Построенный итальянцами собор в 1940 году попал под бомбежки английской авиации. Потом его восстановили, и он действовал долгие годы, пока его не подожгли и не закрыли в 1971 году. В новом своем образе он открылся спустя несколько лет, уже во времена Муаммара Каддафи — тогда его стал использовать Арабский социалистический союз Ливии», — рассказывает историк Мабрук Мохаммад аль-Аммэри.

При Каддафи собор стал местом, закрытым для посторонних. Там, где раньше висели иконы и проводились богослужения, теперь шли политические дебаты и выступали арабские социалисты. Многие помещения переоборудовали под склады с документами. Каддафи даже собирался превратить собор в мечеть, поэтому кресты на куполах заменили полумесяцами. Эти планы остались планами. С 1977 года собор опустел.

В 2014 году кафедральный собор был захвачен другими людьми — террористами, которые вторглись в Бенгази под черными флагами. Боевики «Исламского государства» превратили церковь в склад боеприпасов и опорный пункт для операций против Ливийской национальной армии. Сделав из храма бункер, они беспощадно крушили стены святыни и уродовали оставшееся объекты поклонения.

Сейчас кафедральный собор Бенгази законсервирован в полуразрушенном состоянии. Террористам удалось уничтожить не все — ливийцы спасли часть убранства храма, в том числе его колокола.

Внешние стены базилики в Бенгази не сильно пострадали за годы войны. Правительство Ливии не отказалось от планов по его реставрации. После нее кафедральный собор станет музеем, посетители которого смогут прикоснуться к истории этого некогда священного места.

1 Организация запрещена на территории РФ.