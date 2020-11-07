Мясников дал девять советов для счастливой жизни

Москва, 7 ноября. Девять советов, которые помогут человеку стать счастливым и укрепить здоровье, перечислил российский врач общей практики и телеведущий Александр Мясников.

Мясников поделился в своем Telegram высказываниями, которые принадлежат советскому ученому и хирургу Николаю Амосову. Вина за большинство болезней лежит не на природе, а на обществе. Медицина лечит болезни, но не делает человека здоровым. Нужно самому приложить усилия для поддержания организма, писал Амосов. Усилия, в свою очередь, определяются мотивами.

Существуют четыре главных условия, необходимые для здоровья. Это физические упражнения, ограничения в питании, закаливание и отдых. Амосов утверждал, что физкультурой нужно заниматься ежедневно в течение 30 минут. Чтобы определить нормальный вес, нужно вычесть 100 из показателя роста. Также важно уметь расслабляться.