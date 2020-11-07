Коллеги Колтового по «Галилео» рассказали о его страсти к самолетам

Москва, 7 ноября. Любовь к самолетам проявлялась у телеведущего Александра Колтового еще на заре его карьеры во время работы в передаче «Галилео».

Все сюжеты научно-популярной передачи «Галилео», связанные с авиацией, выпускались под руководством телеведущего Александра Колтового. Эта тема буквально «зажигала» журналиста. Об этом рассказал коллега покойного, редактор Митя Самородов в интервью изданию Nation News.

«Мы слышали, что там был отказ двигателя, потому что он уже самостоятельно летал и сажал самолет. Он этой темой просто горел. И конечно, мы сейчас все в шоке, все, кто с ним работали в «Галилео», не знаем, что говорить, просто сейчас в шоковом состоянии», — рассказал собеседник издания.

Самородов признался, что долгое время боялся летать на самолете. Однако благодаря объяснениям Колтового этот страх у него пропал. На официальном аккаунте телеведущего множество публикаций, которые посвящены его хобби.

О смерти соведущего шоу «Звезды сошлись» Александра Колтового стало известно в субботу, 7 ноября. Журналист вместе со своей супругой погиб после возгорания самолета. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного судна.