Звезда сериала «Гадалка» Ольга Сухарева сообщила о третьей беременности

Москва, 7 ноября. Актриса театра и кино Ольга Сухарева поделилась радостным известием со своими поклонниками в Instagram, сообщив о третьей беременности.

Звезда мистического сериала на телеканале ТВ-3 «Гадалка» 33-летняя Ольга Сухарева разместила снимок с округлившимся живот на своей личной странице в социальной сети Instagram. Актриса позирует в классическом черном обтягивающем платье без бретелек, игриво подняв одну ногу. Образ артистки дополнили расшнурованные серебристые босоножки.

«Похоже, это все-таки не пельмешки!» — шутливо написала Ольга Сухарева в описании к публикации.

Поклонники знаменитости в комментариях к посту поздравили Ольгу Сухареву со скорым пополнением в семье, пожелав здоровья маме и малышу.

«Наши искренние поздравления!»; «Ого! Очень рада! Давай девчонку» — «попросили» пользователи.

Актриса Ольга Сухарева замужем за оператором Андреем Гуркиным. Супружеская пара воспитывает двоих детей — семилетнего Марка и двухлетнего Мирона.