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Коллеги Карпович заявили об одержимости актрисы женатыми мужчинами

Коллеги Карпович заявили об одержимости актрисы женатыми мужчинами

Москва, 7 ноября. Актриса Мирослава Карпович всегда обращала внимание на состоятельных мужчин. Подробности личной жизни артистки рассказали ее коллеги и знакомые.

Недавней «жертвой» актрисы Мирославы Карпович стала звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный. Многие подозревают, что в угоду своим желаниям артистка увела актера из семьи. Подтверждают такой взгляд и знакомые звезды ситкома «Папины дочки». Близкие артистки поделились, что для нее не в первый раз разрушать чужие отношения.

«Такая же история была с олимпийским чемпионом, фигуристом Лешей Ягудиным», — поделились сведениями коллеги Карпович.

В своем желании завоевать мужчину актриса была весьма настойчива. Ее даже не смутил тот факт, что фигурист и его возлюбленная Татьяна Тотьмянина ждали ребенка. Однако, несмотря на все усилия Карпович, паре удалось сохранить отношения и даже официально их оформить.

Коллеги Карпович заявили об одержимости актрисы женатыми мужчинами

Визажист актрисы рассказала, что она всегда действует по одной схеме — выбирает известного мужчину с кризисом в семье, поскольку их легко увести из отношений.

«У Ягудина хватило благоразумия, он не оставил беременную жену. А вот Прилучный лишился благополучной семьи... Агата Муцениеце — женщина европейского склада, терпеть унижение не стала и ушла от Паши еще в марте после череды побоев», — рассказала визажист Карпович в интервью kp.ru.

Чтобы не оставлять свою «жертву» актриса арендовала дом неподалеку от Прилучного. Зачастую, вспоминает собеседница издания, Карпович посылала эротические фотографии. Звезда была буквально одержима идеей увести актера из семьи.

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