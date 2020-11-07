Депутат «Единой России» открестилась от кражи орденов у ветерана



Санкт-Петербург, 7 ноября. Редакция ФАН связалась с депутатом МО «Лиговка-Ямская» Петербурга Ольгой Гнатюк, которую местный житель Аркадий Широков обвинил в краже боевых медалей. По ее словам, все это клевета, и причин этому она не находит.

«На сегодняшний момент то, что я украла награды, это все ложь полностью. Конечно же, я буду отстаивать свою правоту в суде. Обвинять депутата в краже наград каких-то… Я никогда не была дома у Широкова, и никаких наград я у него не брала, — сообщила Ольга Гнатюк.

Аркадия Широкова депутат знает — он является жителем ее муниципального образования. Им приходилось общаться по работе, но было это около года назад.

«Он приходил ко мне на прием. И я не скрываюсь от него, у меня каждую среду ведется прием в МО. А потом человеку 86 лет, мне очень жалко, что он вообще попал в эту ситуацию, и воспользовались, наверное, его доверчивостью. У него была проблема по поводу получения лекарств. Так что помогали ему. Это было год назад», — вспомнила депутат.

Напомним, глава МО «Лиговка-Ямская» Вадим Войтановский сообщил ФАН об обращении местного жителя, попросившего вернуть его военные награды. Он рассказал, что ордена забрала депутат «Лиговки-Ямской» Ольга Гнатюк, возглавляющая местное отделение партии «Единая Россия».