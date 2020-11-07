Паулина Андреева призналась, что Федор Бондарчук довел ее до приступа

Москва, 7 ноября. Актриса Паулина Андреева в эфире шоу «Вечерний Ургант» раскрыла подробности личной жизни с продюсером Федором Бондарчуком.

Актриса пришла на шоу Ивана Урганта на Первом канале представлять второй сезон сериала «Метод», который в ближайшее время будет представлен широкой общественности. Телеведущий поинтересовался, почему Андреева стремительно убежала из объектива камеры ноутбука во время одного из интервью для шоу во время самоизоляции. Тогда Федор Бондарчук отвечал на вопросы Урганта онлайн.

Паулина призналась, что в тот день стояла на кухне в домашнем костюме и готовила чахохбили, и рассказала, как ее подставил Федор Бондарчук

«Федя сказал, что у него интервью, а через некоторое время позвал меня: «Поля, иди поздоровайся!». Я подумала, что интервью уже закончилось и он просто хочет, чтобы я поздоровалась с тобой. Я смотрю в камеру и понимаю, что там студия «Вечернего Урганта», — рассказала актриса.

По ее словам, в тот период она решила полностью отказаться от социальных сетей и любого общения с помощью гаджетов.

«Подумала, что сейчас самое подходящее время. А тут я невольно нарушила это. Я очень разволновалась, у меня даже началась тахикардия!» — рассмеялась супруга Бондарчука.

Паулина Андреева ранее призналась, что в один из периодов жизни ей понадобилась помощь психоаналитика.