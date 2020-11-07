Стали известны звезды, чья грудь «расползлась» из-за неудачного наряда

Лос-Анджелес, 7 ноября. Неправильно подобранные наряды могут сильно испортить общее впечатление. Особенно это касается любительниц красоваться на красной ковровой дорожке.

Некоторые наряды звездных модниц не только не подчеркивают их естественную красоту, но и наоборот, ухудшают образ. При выборе наряда любой женщине важно учитывать особенности своей груди. Однако этим правилам пренебрегла поп-принцесса Бритни Спирс, когда собиралась на вечеринку «Грэмми» в 2017 году.

Для выхода в свет певица надела тесное полупрозрачное платье, которое буквально «сплющило» ее грудь, из-за чего весь образ казался бесформенным. С этой же ошибкой столкнулась актриса Мила Кунис. Артистка на очередной ковровой дорожке надела комбинезон, плотно скрывающий очертания груди, сообщает журнал Grazia.

В невыгодном свете свои формы представила и актриса Джессика Альба на премии The American Latino Media Arts Award. Для выхода в свет артистка выбрала светлое платье, в котором грудь прикрывают лишь небольшие полоски ткани. Одним из самых неудачных нарядов был образ актрисы Анны Кендрик на вручении кинопремии «Золотой глобус» в 2017 году. Актриса решила надеть корсет, который не идеально сел на ее фигуру, тем самым она выглядела словно робот.