Конфискация автомобилей может грозить нетрезвым водителям в РФ

Москва, 7 ноября. Нетрезвым водителям в России может грозить конфискация транспортных средств, с таким предложением выступил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

По словам главы ведомства, МВД предлагает ужесточить наказание за повторную нетрезвую езду. В частности, министерство предлагает конфисковывать автомобиль у таких водителей.

«Слишком дорого платит общество за употребление алкоголя за рулем», — прокомментировал ситуацию Колокольцев.

Глава МВД добавил, что сейчас за повторное вождение в нетрезвом виде действует штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, а также принудительные или обязательные работы. Кроме того, в некоторых случаях нарушителям грозит до двух лет колонии и лишение прав на трехлетний срок.