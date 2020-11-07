Политолог назвал дело против Шария следствием личной ненависти Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко жестоко мстит тем, кто срывал ему предвыборную кампанию в 2019 году, используя любые, даже самые ничтожные поводы для преследования своих идеологических оппонентов. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее Алексей Гончаренко, депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» (принадлежит Порошенко), поделился со СМИ информацией о том, что Служба безопасности Украины ответила на его заявление, возбудив уголовное дело против блогера и политика Анатолия Шария. Ему вменяется в вину показ видео на своем канале в видеохостинге YouTube, где он продемонстрировал карту Украины без Крымского полуострова. Теперь в отношении блогера ведется досудебное расследование по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

«Я предлагаю Гончаренко и всей его камарилье не останавливаться на достигнутом: пускай подают в суд на CNN, ВВС, газету Times и массу европейских СМИ, которые неоднократно размещали у себя карту Украины без Крыма, — сказал Корнилов. — Чего же они только против Шария ополчились? Если уж считают, что закон един для всех, пускай заставляют отвечать по всей его строгости всех, кто его нарушил».

Политолог предложил членам «Европейской солидарности» судиться также и со всеми картографическими службами России, которые в силу особенностей своей работы уже тысячи раз должны были посягнуть на «территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

«Про российский офис компании Google пусть тоже не забудет! — напомнил эксперт. — Так или иначе, но все люди понимают, что ситуация такова: Крымский полуостров является частью России. Об этом знают все, это учат в школах дети, так что пускай Гончаренко в своем маразме дойдет до того, что попытается привлечь к ответственности и их тоже».

Собеседник ФАН заметил, что подобного рода исковые заявления — и даже удовлетворяющие их решения суда — не вернут Украине Крым, жители которого однозначно высказались на референдуме в 2014 году о своем желании быть с Россией.